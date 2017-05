Analýza satelitních záběrů ukázala, že Severní Korea buduje nejméně pět let umělé ostrovy u Sohae, které leží asi 100 km severozápadně od Pchjongjangu. V Sohae se nachází kosmodrom a raketová střelnice.

Záběry z roku 2012 zachycovaly jen malé skalnaté ostrůvky pokryté stromy. Na záběrech z prosince 2016 jsou však u nich vidět mohutné vlnolamy a na samotných ostrovech se pak nacházejí široké cesty s velmi pozvolnými zatáčkami a širokými smyčkami před vybetonovanými čtvercovými plochami, na nichž je jedna část světlejší, zřejmě z žáruvzdorného betonu.

Účel není znám, ale list uvedl, že mohou sloužit k odpalování balistických raket, protilodních a protiletadlových střel, ale i pro zemědělství. Ryan Barenklau ze zpravodajské organizace Strategic Sentinel uvedl pro server The Diplomat, že nejpravděpodobnější je vojenské využití. „Mají tam pozorovací sektory pro lidi, jako je Kim Čong-un, z nichž lze sledovat odpálení střely. Pokaždé, když zaznamenáme budovy pro VIP, naznačuje nám to, že to má s největší pravděpodobností vojenský účel,“ dodal na podporu svého názoru.

CIA soustřeďuje síly proti KLDR

„Severní Korea se obtížně analyzuje, protože většina informací musí být získána ze satelitních záběrů, z toho mála, co je oficiálně zveřejněno, a od uprchlíků,“ sdělil International Business Times Damen Cook ze stejné organizace. „Je docela dobře možné, že jsou tyto ostrovy součástí rekultivačních projektů pro zemědělství nebo mají jiné civilní důvody a nemají a nebudou mít nic co do činění s armádou.“

Americká tajná služba CIA kvůli severokorejským hrozbám založila středisko KMC.

„Vytvoření Střediska korejské mise nám umožní cílevědoměji integrovat a efektivně řídit snahy CIA v boji proti vážným hrozbám, kterým jsou Spojené státy a jejich spojenci vystaveni ze strany Severní Koreje,” řekl šéf CIA Mike Pompeo v prohlášení. Dodal, že řízením KMC byl pověřen veterán operací tajné služby. KMC má úzce spolupracovat i s experty z dalších tajných služeb. Půjde o první jednotku v rámci amerických tajných služeb, která se bude věnovat pouze jedné zemi.