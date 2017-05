Mun Če-in podle průzkumů získal 41,4 procenta hlasů, druhý byl konzervativní kandidát dosud vládnoucí strany LKP (dříve Sanjuri) Hong Čun-pjo s 23,3 procenta a softwarový magnát An Čchol-su z Lidové strany dostal 21,8 procenta. Podle agentury AP mohl mít An Čchol-su na lepší výsledek, ale neuspěl v diskusích.

Mun Če-in z Demokratické strany byl favoritem předčasných voleb, které se uskutečnily poté, co byla z funkce pro zneužití moci a korupci sesazena prezidentka Pak Kun-hje (Sanjuri).

Pak byla dcerou diktátora Pak Čhon-huiho. Za její vlády byla mimo jiné sestavena černá listina desetitisíce korejských umělců. Nyní je trestně stíhána.

Hlasy ve volbách podle volební komise odevzdalo k 19. hodině místního času, tedy hodinu před uzavřením volebních místností, 75,1 procenta oprávněných voličů.

V oblasti Kwangdžu, která je baštou opozice, byla účast nejvyšší, přes 80 procent. Právě v této oblasti proběhla v roce 1980 studentská vzpoura, která byla brutálně potlačena, připomněla agentura Jonhap.

Vítězství Mun Če-ina zřejmě povede zřejmě ke změnám v jihokorejské politice, a možná i v té zahraniční.

Pohled na KLDR

Tématem kampaně byla i bezpečnost a severokorejské hrozby. Ještě před hlasováním dal Mun Če-in najevo, že by se mělo nechat prověřit instalování amerického protiraketového systému THAAD v zemi. Ten kritizuje část obyvatel a nelíbí se také Číně.

Mun propaguje dialog s KLDR, zároveň chce ale pokračovat ve vyvíjení tlaku na severokorejský komunistický režim diktátora Kim Čong-una a ponechat v platnosti sankce. Předchozí dvě konzervativní vlády kritizoval za to, že nedokázaly přimět Severní Koreu k zastavení jaderného zbrojního programu.

V úterý Mun prohlásil, že Jižní Korea by měla hrát aktivnější roli ve snaze omezit severokorejskou jadernou hrozbu a neměla by jen přihlížet, jak o KLDR jednají Spojené státy a Čína: „Spojené státy chtějí ve spolupráci s Čínou vyvíjet silný tlak na KLDR, aby ji přiměly k obnově jednání o ukončení jejího jaderného programu. V tomto procesu by měla Jižní Korea hrát hlavní roli."

Poražený Hong v úterý označil volby za válku ideologií a obvinil liberála Muna ze spojenectví s KLDR: „Záleží na tom, zda se voliči rozhodnou přijmout levicovou vládu sympatizující se Severní Koreou, nebo vládu, která dokáže chránit svobodu Jižní Koreje."