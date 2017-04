„Severní Korea odpálila neznámou raketu v oblasti Bukchang v provincii Pchjongjang,“ uvedl zdroj z jihokorejské armády.

Představitel americké vlády řekl stanici ABC News, že šlo o raketu středního doletu, která se rozpadla několik minut po startu a dopadla do Japonského moře.

Podle něj šlo o nový typ rakety, který už Severní Korea tento měsíc testovala dvakrát.

CNN s odvoláním na vládní zdroj uvedla, že šlo patrně o raketu středního doletu typu KN-17.

Mluvčí americké armády uvedl, že raketa neopustila severokorejské území a pro USA nepředstavovala hrozbu.

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!