Novorozenci nemohou dostat jména, která podle čínských úřadů příliš souvisejí s islámem. Jsou jimi například Saddám, Mekka, Islám, Džihád či Korán. Pokud by se rodiče přece jen pro některé ze seznamu zakázaných jmen rozhodli, úřady by jejich děti nezaregistrovaly do systému. Zanesení v něm přitom opravňuje mimo jiné k přijetí do školy či k přístupu ke zdravotním službám.

Už na počátku dubna Peking zakázal mužům v Sin-ťiangu nošení příliš dlouhých vousů, ženám se zahaleným obličejem zakázal vstup na nádraží a letiště. Čína opatření zdůvodňuje bojem proti islámskému extremismu.[celá zpráva]

Organizace na ochranu lidských práv proti omezením protestují a zároveň varují, že mohou způsobit pravý opak deklarovaného cíle Pekingu. Ujgurové se podle nich mohou dále radikalizovat a útočit na etnické Číňany.

Střety mezi Chany (Číňany) a Ujgury si v Sin-ťiangu vyžádaly v posledních letech stovky obětí. Čínské úřady z většiny násilností obviňují ujgurské separatisty, které označují za teroristy.



Odlehlá ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang je bohatá na ropu a zemní plyn. Peking tvrdí, že do ní investoval miliony a že jedná se všemi etnickými skupinami stejně.