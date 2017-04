Kazachstán přejde od azbuky k latince

Kazachstán se rozhodl zbavit azbuky, nový standard národní abecedy na základě latinky má být vyhotoven do konce letošního roku. Rozhodl o tom prezident Nursultan Nazarbajev. V roce 2018 se mají změnit školní osnovy a s konečnou platností má být azbuka zrušena do roku 2025. Do té doby se mohou obě abecedy užívat souběžně.