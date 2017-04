„Počty se stále zvyšují, protože pašerácký byznys pro zločinecké gangy kvete. Je to dramatické! Odhadujeme, že tisíce lidí se nyní chtějí vydat na cestu. Počasí a klidné moře povedou k masivnímu přílivu,” popsal Sarrádž aktuální situaci.

„Musíme konečně udělat něco, abychom zabránili dalším úmrtím ve Středozemním moři a nárůstu počtu uprchlíků v Evropě. Bohužel, Evropa nám dosud nepomohla a učinila prázdné sliby. Naše žádosti nebyly splněny. Pokud se to nezmění, výsledkem bude ještě více pašeráků a více uprchlíků,” dodal.

K účinnější kontrole hranic potřebuje Libye podle Sarrádže — jehož mezinárodně uznávaná vláda ovšem nyní kontroluje jen malou část země — zejména satelity, elektronický monitorovací systém a personální podporu.

Sarrádž si stěžuje na nedostatečnou podporu ze strany EU, přestože se italské vládě teprve 31. března podařilo dotlačit znesvářené libyjské kmeny k dohodě o ochraně jižní hranice země.

Účastnilo se jí nejen 60 kmenových vůdců, ale přítomný byl i zástupce mezinárodně uznané libyjské vlády národní jednoty. Výsledkem jednání je ustavení pohraniční stráže, která by měla působit po celé délce jižní hranice. [celá zpráva]

Libye odmítá přijímat zachráněné migranty



Sarrádž se v rozhovoru vyjádřil i k otázce migrantů zadržených ve Středozemním moři. Zásadně odmítl, aby je odvážely evropské lodě ihned zpět do Libye místo do Itálie. Jako důvod Sarrádž uvedl, že většina uprchlíků nejsou Libyjci a Evropa je proto musí repatriovat do jejich vlastí a nikoli do země, odkud do Evropy vypluli.

Za tímto účelem bude prý nutné vyvinout tlak na státy, se kterými Libye sousedí na jihu. Pokud by se takovéto repatriace skutečně dařily, mnozí by si podle Sarrádže cestu do Evropy rozmysleli.

Libyjský premiér zároveň naznačil, že problém zhoršují i lodě evropských organizací, které ztroskotané uprchlíky dovážejí bezpečně na vysněný starý kontinent.

Migranti z Afriky na lodi u libyjských břehů

FOTO: Ismail Zetouni, Reuters

„Je také důležité diskutovat o tom, k čemu vedly snahy mnoha záchranných organizací u pobřeží Libye. Mnoho uprchlíků samozřejmě ví o existenci těchto lodí. Jsou jejich cílem, protože mohou bezpečně dokončit jejich cestu do Evropy, jakmile se na jednu z nich dostanou. Vzhledem k tomu, že tyto lodě poskytuje Evropa, musí Evropa diskutovat i o tomto aspektu.

Premiér apeluje na Evropu a mezinárodní společenství, aby také pomohly zlepšit situaci v libyjských uprchlických táborech. Sarrádž připustil, že v jeho zemi dochází k porušování lidských práv migrantů, za což prý může vážná politická i ekonomická krize, která Libyi sužuje již několik let od chvíle, kdy byla během arabského jara za pomoci západu svržena legální vláda diktátora Muammara Kaddáfího a země se de facto rozpadla na území ovládaná různými kmeny.