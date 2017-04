„Jestliže se USA odvažují vojenské akce, touží po preventivním útoku a odstranění velitelství, je KLDR připravena reagovat v jakékoli podobě války, o kterou usilují USA,“ řekl mluvčí podle CNN a upozornil, že Severní Korea je na válku připravena.

Podle něj vyslání letadlové lodi „prokazuje, že americký lehkomyslný scénář posunu k invazi do KLDR dosáhl vážného stupně“.

„Učiníme Spojené státy plně zodpovědné za katastrofické důsledky, které by mohly přinést jejich panské a odporné činy,“ dodal mluvčí.

„Naše silná revoluční armáda bedlivě sleduje každý krok nepřátelských elementů a náš jaderný pohled je zaměřen nejen na invazní základny USA v Jižní Koreji a na jeviště pacifických operací, ale také na americkou pevninu,” napsal jeden z oficiálních severokorejských listů, z něhož cituje Reuters.

Dobře vyzbrojené uskupení

Spojené státy sice ke korejským břehům vysílají letadlové lodě často, ovšem flotila lodí USS Carl Vinson v doprovodu dvou raketových torpédoborců USS Wayne E. Meyer a USS Michael Murphy a raketového křižníku USS Lake Champlain vyplula jen den po americkém úderu na Sýrii. Jde také o mimořádně velkou sílu, na palubě mateřské lodě je 60 letadel včetně 40 stíhacích bombardérů F/A-18 Hornet a Super Hornet a letadel EA-18-G Growler pro radioelektronický boj, které umožňují rušit radary. Doprovodné lodě mají na 300 odpalovacích zařízení, které slouží jak pro antirakety protiraketového systému Aegis, tak pro střely s plochou dráhou letu BGM-109 Tomahawk použité proti Sýrii.

„Jestliže by Severní Korea testovala nějaké balistické rakety vypálené do Japonského moře, tyto lodě mají potenciál severokorejské testovací střely dostihnout,“ řekl Bruce Bennet z organizace Rand Corporation.



Politici ale varují před unáhlenými jednostrannými kroky: „Plujeme tam zkusit sestřelit mezikontinentální balistickou raketu? Necháme je testovat je bez toho, aby se jim v tom bránilo a aniž by za to zaplatili? To jsou otázky, které by se měly pokládat Kongresu,“ řekl webu 69News poslanec republikánů Will Hurd.

Úderná síla

Lodě však představují nejen silné obranné uskupení, ale mají i značnou údernou sílu, klidně by mohly vypálit několikanásobně více tomahawků, než bylo vystřeleno na Sýrii. „Případný americký úder za použití letadel z USS Carl Vinson může sahat od malého útoku na jeden cíl, jako je odpalovací rampa nebo pomocné odpalovací zařízení, až po širší množinu vojenských cílů v případě, že USA chtějí poslat vzkaz, že se testy mezikontinentálních balistických raket a jaderné zkoušky netolerují,“ uvedl Dakota Wood z americké Heritage Foundantion, který má blízko k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Jižní Korea vyslání lodí uvítala, protože je reakcí na „hroznou situaci na Korejském poloostrově“. Kladně na ně reagovala i japonská vláda. Jižní Korea a Japonsko se obávají dalších severokorejských provokací, protože na sobotu připadá 105. výročí narození zakladatele severokorejské dynastie Kim Ir-sena a 85. výročí založení severokorejských ozbrojených sil. Při příležitosti podobných výročí se konají různé testy. „Je možné, že Sever zvažuje větší provokace, jako je jaderná zkouška načasovaná k různým výročím včetně zasedání Nejvyššího lidového shromáždění,” řekl prozatímní jihokorejský prezident Hwang Kjo-an s odkazem na zasedání sboru nejvýznamnějších politických postav v zemi, jemuž předsedá vůdce Kim Čong-un.

KLDR se sama jaderných zbraní nevzdá

Americký generál Michael Hayden, který stál v čele CIA, ale varoval, že se severokorejský režim těchto zbraní nevzdá: „Nemyslím si, že je můžeme dovést k tomu, aby se vzdali programu (jaderných a raketových zbraní). Počítají s nimi pro přežití režimu.“

Upozornil, že dosavadní postup a sankce zatím žádný výsledek nepřinesly: „Bez ohledu na to, co děláme, je tu pokrok Severní Koreje ve stavbě raket a schopnostech na ně umístit zbraně.“ „Proto to nejlepší, co můžeme udělat, je udeřit je tam, kde teď jsou,“ domnívá se Hayden.