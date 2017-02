Kabelová televize Čoson oznámila, že Kim byl otráven dvěma ženami, zřejmě příslušnicemi severokorejské tajné služby. Odvolala se na několik jihokorejských vládních zdrojů.

Obě pachatelky ujely taxíkem a pátrá se po nich.

Malajsijská policie sdělila agentuře Reuters, že cestou z letiště do nemocnice v pondělí skonal neznámý Severokorejec. Jeho identitu se zatím nepodařilo ověřit, uvedl policejní šéf okresu Sepang Abdul Azíz Ali.

Totožnost zavražděného nechtěl potvrdit ani velitel policie zodpovědný za bezpečnost na letišti v Kuala Lumpuru. „O tom Korejci nevíme žádné další podrobnosti. Neznáme jeho identitu,“ řekl podle serveru Daily Mail novinářům.

Kim Čong-nam by dlouho považován za možného nástupce Drahého vůdce Kim Čong-ila. Do nemilosti upadl v roce 2001, když byl zadržen na tokijském letišti Narita s falešným dominikánským pasem. Chtěl navštívit místní Disneyland.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un

FOTO: Kcna, Reuters

Otec ho vyhnal a Kim Čong-nam pak žil v exilu v Macau, kde vedl rozmařilý život. Když zemřel jeho otec, začal se skrývat ve strachu, že by ho mohl mladší bratr zlikvidovat, protože by mohl zpochybnit legitimitu jeho nástupnictví, uvedl list The Daily Telegraph.

V říjnu 2012 jihokorejští žalobci informovali, že zadrželi severokorejského agenta, který přiznal svůj podíl na nepovedeném atentátu na Kim Čong-nama z roku 2010.

Hrozbu mohl ale představovat i nyní, kdy se různé opoziční kruhy i Čína snaží najít přijatelnější alternativu ke Kim Čong-unovi, jenž překotně rozvíjí raketový a jaderný program.

Kim Čong-nam, který byl znám svými proreformními kroky, ale opakovaně prohlašoval, že o vládnutí své zemi nestojí. „Osobně jsem proti nástupnictví třetí generace,” řekl v roce 2010 japonské televizi Asahi před tím, než se jeho bratr Kim Čong-un ujal moci. „Doufám, že můj mladší bratr udělá, co bude v jeho silách pro blaho severokorejského lidu,” dodal.