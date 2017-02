„Zneužívali svou moc a přiměli úřady, aby přestaly podporovat kulturní organizace a umělce, kteří měli jiné názory než vláda,” řekl vyšetřovatel I Kju-čchul k obviněným, kteří jsou stíháni ze zneužití pravomoci a z nátlaku.

Bývalá ministryně kultury Čche Jun-sun byla podle agentury AFP obviněna, že listinu sestavila. Někdejší poradce a šéf kanceláře sesazené prezidentky Kim Ki-čun byl obviněn, že k vytvoření černé listiny dal podnět a dohlížel na realizaci tohoto úkolu. Oba byli zatčeni minulý měsíc a čelí obvinění ze zneužití moci.

Vyšetřovatelé podezírají také Pak Kun-hje, že na sestavení černé listiny nese vinu. Ona ale odmítá, že by o existenci listiny věděla. Prezidentka vždy tvrdila, že propagace kultury je jednou z jejích priorit.

Sesazená jihokorejská prezidentka Pak Kun-hje

FOTO: Reuters

I mezinárodně známí umělci



Černá listina umělců měla sloužit k orientaci úřadů při rozhodování o tom, komu neudělit státní dotace na uměleckou činnost v oblasti divadla, hudby či literatury. Původně na ní bylo 9000 lidí, ale během roku 2015 počet stoupl na deset tisíc.

Na seznamu byli i mezinárodně známí umělci, jako nositelka Man Bookerovy ceny z roku 2016 spisovatelka Han Kang nebo režisér Pak Čan-uk, jehož film Oldboy získal v roce 2004 hlavní cenu na filmovém festivalu v Cannes, či další známý režisér Kim Ki-duk. Na seznamu byl i herec z filmu Ledová archa (Snowpiercer) Song Kang-ho.

Na černé listině byl režisér Kim Ki-duk ocenění na festivalu v Benátkách

FOTO: Profimedia.cz

Seznam zahrnuje i jméno malíře Honga Sung-tama, který v roce 2014 namaloval obraz, kde je prezidentka jako strašák ovládaný silami zla včetně jejího diktátorského otce Paka Čong-huiho. Dílo nesmělo být vystaveno na bienále v Kwang-džu. Starosta města později přiznal, že to bylo kvůli nátlaku vlády. Umělec uvedl pro list The New York Times, že se stal terčem anonymních telefonátů, v nichž mu hrozili smrtí, a že ho příznivci prezidentky označili za komunistického malíře.

Exministryně se omluvila



Informace o seznamu se objevily na počátku letošního roku, 20. ledna byli zadrženi hlavní podezřelí, padesátiletá exministryně kultury a 77letý šéf prezidentčiny kanceláře. Kim byl v sedmdesátých letech za vlády prezidentčina otce, diktátora Pak Čong-huiho, vyšetřovatelem tajné služby KCIA, která mučila disidenty a levicové aktivisty. Kancelář prezidentky vedl v letech 2013 až 2015. Bývalá ministryně kultury byla v letech 2014 a 2015 prezidentčinou tajemnicí pro politické záležitosti. Napřed vše popírala, ale pak se omluvila postiženým.

Úřad zvláštního prokurátora v úterý rovněž oznámil, že se chystá tento týden vyslechnout sesazenou prezidentku ohledně její role v korupčním skandálu kolem její důvěrnice Čche Son-sil, která zneužívala vliv k získávání prostředků od jihokorejských firem pro své nadace a možná ovlivňovala státní záležitosti. [celá zpráva]

Výslech sesazené prezidentky začne „kolem 10. února”, prohlásil podle agentury AP prokurátor. Pak Kun-hje, kterou chrání před stíháním imunita, dokud bude v úřadu, již dříve prohlásila, že je ochotna výslech absolvovat.