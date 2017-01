Jašek byl uznán „vinným ve všech bodech obžaloby, mimo jiné za špionáž a vyzvědačství. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které se tímto případem od počátku intenzívně zabývá na nejvyšší úrovni, je přesvědčeno, že uvedené soudní rozhodnutí nenachází oporu ve zjištěních skutkového stavu,“ uvedlo ministerstvo na svém webu.

Česká diplomacie počítá s vysláním svého zástupce v nejbližších dnech a s dalším jednáním. Bude-li to zapotřebí, pojede do Súdánu i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), pro něhož je podle webu ministerstva Jaškovo propuštění a návrat do vlasti prioritou.

Sám Jašek je podle informací zástupce ministerstva, který jej Chartúmu navštívil, „v relativně dobré fyzické i psychické kondici“ a věří v návrat do ČR.

Jašek byl v Súdánu zadržen v roce 2015. Podle české diplomacie tam byl na misionářské výpravě s cílem pomáhat tamním křesťanům. Spolu se třemi Afričany byl obviněn ze sedmi přečinů včetně protistátní činnosti. Podle některých místních médií mu hrozil až trest smrti.

Organizace Release International na svém webu napsala, že čtveřice je stíhána za financování protivládních hnutí v Dárfúru a v Jižním Kordofánu. Ve skutečnosti ale podle této organizace pouze chtěli pomoci studentovi z Dárfúru, který utrpěl popáleniny při demonstraci.