Kerrymu tehdy bylo 22 let, Vietnamci Von Pan Tamovi o dva roky méně. Při setkání v deltě Mekongu si oba potřásli rukou a nad mapou zavzpomínali na přepadení americké jednotky, které Kerry pomohl vyváznout.

Tam řekl Kerrymu, že znal muže, jehož americký ministr tehdy zastřelil.

Na plán útoku na americký hlídkovou loď si vzpomíná. Se spolubojovníky měli granátomet, s nímž chtěli Američany zasáhnout, a proto se je snažili dostat na dostřel. Jenomže Kerry vyskočil na břeh, na muže s granátometem zaútočil a zastřelil ho. Utrpěl při tom zranění, střepina ho zasáhla do ramene.

Za to byl po návratu do USA dekorován, ale záhy se stal protiválečným aktivistou. Když pak v roce 2004 kandidoval na prezidenta, jeho válečná minulost se přetřásala z různých stran a objevila se i kritika za to, že zastřelil teenagera. Tam my nyní řekl, že se jednalo o 24letého muže jménem Pa Thanh. „Byl to dobrý voják,“ ocenil podle serveru BBC Kerry tehdejšího nepřítele a dodal, že jeho jméno slyší poprvé.