Severokorejec přežil hladomor v pouličním gangu

V Severní Koreji žil v prominentní rodině, která se však později dostala do nelibosti. Jak těžký měl pak život, popsal Severokorejec I Song-ču ve své knize Every Falling Star. Líčí v ní třeba, že se kvůli přežití přidal k pouličnímu gangu, který kradl jídlo. Nakonec se mu povedlo dostat se za otcem do Číny. Nyní postgraduálně studuje ve Velké Británii.