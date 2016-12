Téměř polovina mladých Tunisanů se chystá emigrovat do Evropy

Téměř každý druhý mladý obyvatel chudších lokalit v Tunisku uvažuje o odchodu ze země. Mnozí jsou připraveni vycestovat nelegálně. Ukázal to průzkum, jehož výsledky zveřejnila tuniská nevládní humanitární organizace FTDES. Tunisané tradičně směřují do Evropy, především do Francie, která do roku 1956 tuto arabskou zemi srovnatelnou počtem obyvatel s Českem kolonizovala.