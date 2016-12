„Izraelský ministr obrany hrozí Pákistánu jadernou odvetou za jeho předpokládanou roli v Sýrii proti Islámskému státu. Izrael ale zapomněl, že Pákistán je také jaderný stát,” uvedl Ásif na svém twitterovém účtu podle agentury AFP.

Ásif reagoval na z prstu vycucaný materiál uveřejněný na konspiračním serveru AWDNews, ve kterém stálo, že bývalý izraelský ministr obrany Moše Jaalon měl říci: „Pokud Pákistán vyšle pozemní jednotky do Sýrie pod jakoukoli záminkou, zničíme tuto zemi jaderným útokem”.

Popuzený Ásif na zjevný hoax naletěl, nevšiml si přitom ani skutečnosti, že Jaalon už ani izraelským ministrem obrany není, v květnu ho na postu vystřídal Avigdor Lieberman. AWDNews je konspirační server sídlící v Pákistánu uveřejňující články v angličtině, francouzštině, španělštině a němčině.

Izraelské ministerstvo na Twitteru reagovalo strohým prohlášením: „Výrok přisuzovaný bývalému ministrovi obrany Jaalonovi týkající se Pákistánu nebyl nikdy vyřčen.”

@KhawajaMAsif The statement attributed to fmr Def Min Yaalon re Pakistan was never said