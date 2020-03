Pátý případ koronaviru v Česku. Žena přitom měla první test negativní

Hygienici zmapovali kontakty obou nakažených cizinek. V karanténě jsou cestující a řidič autobusu, dva taxikáři a číšník z restaurace. Dívky nejprve přiletěly z Milána do Vídně, odkud se přesouvaly do Budapešti, dále do Brna a nakonec do Prahy. Ubytovávaly se vždy přes Airbnb. V Praze se 21leté Američance udělalo špatně a taxíkem odjela do Motola, odkud byla přemístěna na Bulovku. Zatímco se u ní koronavirus potvrdil, u její ekvádorské spolužačky vyšel první test negativně.