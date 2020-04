Nečekaný důsledek koronaviru: Britové jsou otevřenější k elektromobilům

Koronavirová pandemie má nesmírné množství negativních dopadů - pociťuje ji téměř každé odvětví ekonomiky. Po jejím konci ale lze na některých místech očekávat zlepšení prodejů oproti obdobím před touto zdravotnickou krizí. Podle britské výzkumné společnosti Venson Automotive Solutions to budou ti, u koho by to jeden nečekal - výrobci elektromobilů.