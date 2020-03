Cestovky storno kvůli obavám z koronaviru neodpouštějí, pojišťovny ho většinou nehradí

„Vycházíme ze znění paragrafu 2535 občanského zákoníku, který říká, že zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného, jestliže v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí, případně cestou, nastaly okolnosti, které mají významný dopad na zájezd nebo na přepravu. To se v žádném z lyžařských středisek neděje, ohniska nákazy jsou vzdálená kolem 250 kilometrů,“ dodal Bezděk.

Cestovky, pro něž nejsou lyžařské zájezdy stěžejní částí nabídky, shodně uvádějí, že dotazů ze strany zákazníků je více, ale jsou spíše typu, „co by se stalo, kdyby…“. Cestovní kancelář Čedok nezaznamenala ve vztahu k současné epidemii zvláštní problémy.

„Poznávací zájezdy do Itálie , které máme v nabídce, začnou teprve v dubnu, takže zákazníci se sice dotazují, ale nikdo nic neruší. Nyní nabízíme eurovíkendy v Římě a ty se normálně prodávají,“ řekla tisková mluvčí CK Čedok Eva Němečková.

Ve vztahu k epidemii koronaviru se cestovky s pojišťovnami shodují v tom, že zákazník má ze zákona nárok na zrušení nebo kompenzaci pouze v případě, že ohnisko nákazy je v místě, kam zájezd směřuje, nebo v bezprostřední blízkosti. Za ohnisko je v těchto případech považována oblast, na niž byla uvalena karanténa. Pojišťovny berou na vědomí doporučení ministerstva zahraničí (MZV) necestovat do italských provincií Benátsko (Veneto) a Lombardie, ale nevnímají ho jako důvod, aby proplácely pojistné za případně zrušené zájezdy do oněch míst. Většina z nich nezavádí ve vztahu ke koronaviru žádný zvláštní režim.

„Vnímáme to tak, že v této chvíli jde jak v Lombardii, tak v Benátsku o několik oblastí a že by tak jako tak bylo nemožné dostatečně přesvědčivě určit, zda náš zákazník onu hranici karantény překročil, či nikoliv.

Platí tedy to, co před propuknutím současné epidemie, našim zákazníkům se dostane i v Itálii standardních služeb a péče tak, jak to stojí v pojistné smlouvě,“ řekl Právu mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.