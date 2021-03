Zemřel další lékař z nemocnice, kde léčili Navalného

Agišev v nemocnici pracoval zhruba 30 let.

Počátkem letošního února na stejné klinice zemřel ve věku 55 let na srdeční selhání lékař Sergej Maksimišin.

Navalnyj zkolaboval v letadle při cestě do Moskvy z Tomsku a byl po nouzovém přistání v Omsku v bezvědomí převezen nejprve do tamní nemocnice a následně pak do Německa. Ruští lékaři popřeli stopy otravy v organismu opozičního politika. Ten viní z pokusu o otravu ruského prezidenta Vladimira Putina.