Výbuch ve Vrběticích v časech a souvislostech

I Ondruš však naznačoval, že nešlo o nedbalost. „Ty výbuchy mně nepřipadají jako náhoda, ale to neznamená, že to souvisí s Imexem,“ řekl tehdy Mladé frontě Dnes.

O vstup žádali Moldavan Nicolai Popa a Tádžik jménem Ruslan Tabarov. Povolení k návštěvě skladu dostali na období od 13. do 17. října 2014. E-mail s žádostí měla poslat Národní garda Tádžikistánu, protože mělo jít o dva její členy. Ukázalo se ale, že stopy vedou do Ruska a žádost poslal člen GRU Andrej Overjanov.

Vyřizování povolení potvrdila i firma Imex, podle níž ale muži nikdy do skladu nedorazili. Vzhledem k tomu, že plot areálu byl děravý, by ovšem nebyl problém se tam dostat bez kontroly.

Údajní Popa a Tabarov přiletěli do Prahy 11. října 2014. V Česku se nicméně prokazovali jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Stejná jména používali muži i v roce 2018 při vstupu do Velké Británie, kde se měli pokusit zabít bývalého agenta Sergeje Skripala v Salisbury.

Investigativní skupina Bellingcat už v říjnu 2018 uvedla, že Miškin od 13. do 16. října 2014 bydlel v Ostravě, a že Čepiga dorazil do Prahy 11. října 2014.

I když se měli v ČR zdržet do 17. října, odjeli o den dříve - v den exploze. Zamířili nejdříve do Vídně a z ní se pak vrátili do Moskvy.

Nakonec vyšlo najevo, že dva muži s pasy na jména Sergej Fedotov a Georgij Gorškov přiletěli 24. dubna 2015 do Burgasu. Vracet se měli ze Sofie do Moskvy 30. dubna, oba ale opustili Sofii večer 28. dubna, kdy zkolaboval Gebrev, a odletěli do Istanbulu a pak do Moskvy. V Sofii byl i další agent Sergej Ljutěnkov, který používal krycí jméno Sergej Pavlov.