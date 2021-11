Vídeňský nevěstinec klienty očkuje, odměnou je půlhodinka zdarma

„Dočetl jsem se, že abychom dosáhli kolektivní imunity, je třeba naočkovat 70 až 75 procent lidí, ale nyní máme proočkováno jen asi 63 procent. Pak jsem si uvědomil, že mnoho mužů odmítá vakcínu nebo neví, že na ni má nárok, a my tu cílovou skupinu máme tady. Rozhodl jsem se tedy zřídit vakcinační místo přímo u nás,“ cituje Reuters manažera nevěstince Fun Palast Petera Laskarise.

Na videu, kterým agentura Reuters doprovodila svou zprávu, je vidět jeden z klientů, kterak dostává vakcínu, a následně je placenou společnicí v kostýmu zdravotní sestry doprovázen do útrob erotického salonu. Tam může v prostorech privátní sauny čerpat svých 30 minut gratis. Běžně by za to zaplatil 40 eur, což odpovídá tisícovce korun.