V nejhorším nám pomůžou Němci

„Máme předběžnou dohodu s Němci, že pokud by došlo k přetížení českého zdravotního systému, zejména co se týče kapacity covidových lůžek, tak budeme moci využít kapacity německých nemocnic v příhraničních regionech,“ řekla Štíchová Novinkám.

V jakém okamžiku by vláda Němce požádala o pomoc, zatím nebylo stanoveno a předjednaný není ani počet lůžek, které by mohla spolková republika pro české pacienty vyhradit.

„Když jsme podobnou situaci předběžně řešili na jaře, tak to bylo v řádu několika desítek lůžek v okolí Karlovarského kraje a severních Čech a zhruba v těchto intencích se pohybujeme i nyní,“ řekla Novinkám Štíchová.

Po právní stránce je dohoda s Němci podle Štíchové už dojednána, vláda však nepočítá s tím, že by měla být realizována v nejbližších dnech. „Je to skutečně jen nouzový plán B, pokud by české kapacity nestačily,“ dodala.