V Glasgow je během ekosummitu stovce policistů zle. Panují obavy z mezinárodního ohniska

Více než stovka policistů, kteří bděli nad bezpečím asi 30 tisíc účastníků klimatického summitu v Glasgow, se necítí dobře a čeká v samoizolaci na výsledky PCR testů. Upozornil na to server Daily Mail s tím, že panují obavy, že by slet světových lídrů mohl zapůsobit jako obří mezinárodní ohnisko covidu. Do Skotska totiž zamířily delegace z více než 200 zemí.