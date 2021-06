Slovensko zavede očkovací loterii a odměny za přemluvení k vakcinaci

Druhým nástrojem ke zvýšení zájmu o očkování je zprostředkovatelský bonus, který bude určen těm, jež přesvědčí jiné, aby šli k očkování. Pokud někdo přesvědčí osobu ve věku do 50 let, dostane 30 eur (764 korun), v případě osoby ve věku od 50 do 60 let by to bylo 60 eur (1530 korun) a pokud přesvědčí osobu ve věku nad 60 let, tak bonus činí 90 eur (2293 korun).