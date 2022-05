S Rusy budeme jednat, až Ukrajinu osvobodíme, řekl Zelenskyj

„Navrátíme hranice našeho území do stavu před invazí z 24. února a teprve poté si sedneme k jednacímu stolu s Ruskem,“ řekl Zelenskyj.

„Některé země se domnívaly, že bude Ukrajina pod ruskou okupací po třech dnech. Ale uběhly tři dny, pak tři týdny a teď jsou to tři měsíce. Nemyslel jsem si, že Rusové uspějí, protože se svět stojící za Ukrajinou sjednotil. Jsem si jistý, že se nám podaří získat zpět veškerá naše území, ale bude to něco stát,“ dodal ukrajinský prezident.

Japonská televize vyjádření ukrajinského prezidenta zveřejnila krátce poté, co bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger v proslovu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu prohlásil, že by se měli Ukrajinci v zájmu vyjednání míru nebo alespoň příměří vzdát části svého území.

„Ideální by bylo, kdyby se dělící čára vrátila ke statu quo ante (původnímu stavu před válkou, tedy k 24. únoru – pozn. red). Pokračovat s válkou i za tento bod by už nebylo o svobodě Ukrajiny, ale o nové válce proti Rusku,“ pokračoval. Ukrajinci na to odpověděli, že nemají čas se jeho slovy zabývat, protože brání svobodu a demokracii.