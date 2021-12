Rusko oznámilo Američanům, jak si to představuje s Ukrajinou

Vyslechnout ruské požadavky si přímo do Moskvy přiletěla americká diplomatka Karen Donfriedová. Jednala s náměstkem ruského ministra zahraničí Sergejem Rjabkovem a také se zástupcem šéfa prezidentské kanceláře Dmitrijem Kozakem.

Americká diplomatka se do Moskvy vypravila v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a Západem kvůli soustřeďování ruských vojsk u ukrajinských hranic. Některé západní země a Kyjev se obávají, že by Rusko mohlo provést ozbrojenou operaci na Ukrajině. Moskva takový scénář popřela a uvedla, že její kroky jsou čistě obranné a má právo přesouvat po svém území vojska tak, jak uzná za vhodné. Tvrdí rovněž, že Rusko je ohroženo Severoatlantickou aliancí, která vyzbrojuje Kyjev a posiluje své síly v oblasti Černého moře.

Donfriedová, která má na americkém ministerstvu zahraničí na starosti evropské a euroasijské záležitosti, se do Moskvy vypravila z Kyjeva, kde o situaci jednala s ukrajinskými představiteli. Podle velvyslanectví USA tam potvrdila závazek Washingtonu s ohledem na svrchovanost Ukrajiny a jednala o možnostech, které by vedly k diplomatickému pokroku v současné situaci. Z Moskvy následně odcestuje do Bruselu, kde ji čekají jednání s představiteli NATO a Evropské unie.