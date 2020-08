Ruské vakcíně nevěří ani tamní lékaři

Přes 52 % lékařů v anketě provedené přes ruskou mobilní aplikaci uvedlo, že by si nenechalo aplikovat novou ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V, dalších 23 procent by si ji nechalo aplikovat jen kdyby to bylo nutné a jen 24 % oslovených lékařů by očkování naopak rádo vyzkoušelo. O anketě, ve které odpovídalo 3040 respondentů, v pátek informoval server Meduza.