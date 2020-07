Řidič nákladního auta na Slovensku přejel po cyklomostu, pak musel couvat

Cyklomost byl následně uzavřen. „Pokud statik potvrdí, že je most bezpečný, bude opětovně zpřístupněn veřejnosti,” řekl předseda Bratislavského samosprávného kraje Juraj Droba.

Most vede nad řekou Morava a byl otevřen 22. září 2012. O názvu cyklomostu rozhodovali Slováci v anketě a nejvíc hlasů získal název Most Chucka Norrise. Rakouská strana zase navrhovala název Most Marie Terezie. Nakonec dostal jméno Cyklomost svobody.