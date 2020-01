Řecká armáda objedná plovoucí bariéry proti migrantům

Plovoucí systémy by podle zadání ozbrojených sil mohly být „zábranami či sítěmi” o délce 2,7 kilometru. Vysoké by měly být 1,10 metru, z čehož by 50 centimetrů mělo vyčnívat nad hladinu moře. Měly by být vybaveny blikajícími světly. Celkové náklady na pořízení by neměly přesáhnout půl milionu eur (asi 12,6 milionu Kč). Další podrobnosti úřady zatím neposkytly, uvedla AFP.