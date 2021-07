Poslední boj Tusk–Kaczyňski už raší

Zatímco první se po šesti letech v Bruselu vrátil nejen do Polska , ale opětovně i do vedení liberální Občanské platformy (PO), druhý bude stát v čele neokonzervativního Práva a spravedlnosti (PiS) další čtyři roky.

Od roku 2007 do roku 2014, tedy do odchodu Tuska do čela Evropské rady v Bruselu, vyhrála jeho proevropská PO, co se jen dalo. Od roku 2015 se ale dosud na vítězné volební vlně zase veze PiS, které ani v nejmenším nešetřilo kritikou k Unii.

Za ty tři týdny od návratu do vlasti Tusk navštívil dvě desítky měst, kde ho čekala přeplněná náměstí. Všude s vyhrnutými rukávy košile hlásal, že „Kaczyňski a PiS jsou velkým polským zlem, které je třeba odstranit“. V podstatě dělá to samé, co v roce 2015 Kaczyňski, jen v obráceném gardu. Zásadní rozdíl je však v tom, že Tusk ještě volby nevyhrál. Jen čas ukáže, jestli se oslabená Občanská platforma vrátí na ztracené pozice a on do vytouženého premiérského křesla.