Orbán přijal Le Penovou. Podpořit ji před francouzskými volbami odmítl

Le Penová, která stejně jako Zemmour patří ke krajní pravici, zdůraznila, že Maďarsko se opět staví do boje proti totalitě. „Evropská unie chce fungovat jako centralizovaná země, ale my máme jiný názor. V Evropě není jeden národ a my podporujeme svobodu národů a Evropu národů,” uvedla Le Penová.