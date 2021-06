Maďarský nacionálně konzervativní premiér Viktor Orbán navrhl omezit pravomoci Evropského parlamentu (EP). Národním zákonodárným sborům by přisoudil právo zablokovat legislativní procesy EP, pokud by je shledaly v rozporu s kompetencemi členských států. Předseda maďarské vlády to v sobotu uvedl při projevu v Budapešti, informovala agentura DPA.