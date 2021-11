Odhalil kruté mučení v ruských vězeních, vnitro na něj vydalo zatykač

„Vzniká dojem, že ruské tajné služby dělají vše, co je v jejich silách, aby udělaly reklamu Gulagu.net ,” zažertoval čtyřicetiletý Osečkin na svém facebookovém profilu. „Ale vážně - je vidět, že generálové (tajné služby) FSB a (vězeňské správy) FSIN se rozhodli dělat si ostudu až do konce. Znovu chtějí ukázat celému světu, jak zneužívají moc a pravomoci,“ napsal.

Osečkin byl zařazen do databáze hledaných osob krátce poté, co Gulagu.net zveřejnila informaci o mučení a týrání vězňů ve nápravném zařízení IK-4 v saratovské věznici. Informace o mučení zahrnující i zasunování předmětu do řitního otvoru vězně, zveřejnila organizace Gulagu.net podle agentury TASS 25. srpna. Mezinárodní pozornosti se mu kvůli mimořádně krutému videu dostalo na počátku října.