Německo pošle do Litvy 350 dalších vojáků

Kritice, že je až příliš vstřícné k Moskvě, s níž navzdory odporu USA i dalších zemí léta spolupracuje například při výstavbě plynovodu Nord Stream 2, čelilo Německo v posledních týdnech opakovaně. Berlín to odmítá. Kancléř Olaf Scholz například minulý týden poznamenal, že je to právě spolková republika, kdo Ukrajině poskytuje největší finanční pomoc.

Do Polska mezitím přiletěli další „komplexně vybavení“ američtí výsadkáři z 82. výsadkové divize. Informovala o tom agentura PAP s odvoláním na polské ministerstvo obrany. Američtí vojáci začali přijíždět do Polska o víkendu, dnes dorazila další skupina.

Washington nedávno oznámil dočasné navýšení počtu amerických vojáků v Evropě s cílem posílit východní křídlo NATO kvůli koncentraci ruských vojsk u ukrajinských hranic. Do Polska a Německa vysílá 2000 vojáků, z toho 1700 do Polska, píše PAP. Přibližně 1000 příslušníků armády se přesune do Rumunska.