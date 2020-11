Německá fregata kontrolovala tureckou loď kvůli zbraním do Libye, Ankara si stěžuje

Turecké ministerstvo zahraničí si stěžuje, že německá fregata Hamburg v sobotu kontrolovala nákladní loď MV Roseline A, plující z přístavu Amrath do libyjské Misuraty, jestli nepřevážela zbraně. Kontrola se přitom konala v rámci operace Evropské unie Irini, která dohlíží na to, zda je dodržováno embargo na dodávky zbraní do Libye, které Turecko dříve porušovalo.