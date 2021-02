Navalnyj si v sobotu u soudu vyslechne dva rozsudky

Urážky na cti se měl Navalnyj dopustit minulý rok, kdy se 95letý válečný veterán Velké vlastenecké války Ignat Artěmenko vyslovil pro změnu ústavy, aby mohl současný prezident Vladimir Putin setrvat u moci až do roku 2036. Video s veteránem označil Navalnyj jako „ostudu země“.

Pokud bude Navalnyj uznán vinným, hrozí mu pokuta až do výše milionu rublů či veřejně prospěšné práce. Zákon byl nedávno zpřísněn, aby bylo možné za pomluvu uložit trest odnětí svobody až do výše dvou let. Podle Navalného právníků je však tato varianta nemožná, protože k údajné pomluvě mělo dojít ještě před změnou zákona.