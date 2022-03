Na Ukrajině se nezastavíme, zalykal se v televizi vztekem přední ruský propagandista

Současně připomněl požadavky Ruska ohledně garancí bezpečnosti: „A vězte – Putin vám vzkázal, vraťte infrastrukturu NATO do dob z roku 1997 a jaderné zbraně do těch zemí, jimž náleží.“ Říkal to způsobem, jako by ruský požadavek byl příkazem, který je nutno okamžitě splnit.

Celou dobu Solovjov hrál na notu boje proti nacismu a fašismu, jako by se psal rok 1942 nebo 1943. „Když na evropských ulicích zní hesla banderovské svoloče a když Německo umožňuje akce ukrajinských uprchlíků, kteří křičí Sláva Ukrajině, hrdinům sláva, smrt nepřátelům, dokřičí se k Heil Hitler, protože to řvaly jeho smečky. Anebo je to to, co v Německu chcete?“ zalykal se vzteky Solojovjov.