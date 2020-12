Mossad prý uklidil zločinného generála do Rakouska

„Je jasné, že je to velká ryba,“ řekl listu francouzský soudní zdroj. „Je to nejvýše postavený úředník syrského režimu, kterého lze nalézt v schengenské zóně,“ soudí i Nerma Jelacicová, ředitelka Komise pro mezinárodní spravedlnost a zodpovědnost (CIJA), která se pokouší dostat generála před soud.

Halabí zmizel ze Sýrie poté, co Rakka padla v roce 2013 do rukou protivládních povstalců. S proudem uprchlíků unikl do Turecka. Odtamtud se dostal v roce 2014 do Francie. Pomohla mu tam francouzská tajná služba DGSE, která si myslela, že je „použitelný“ i pro budoucnost.