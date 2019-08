Migranti z Open Arms opět skáčou do moře a pokouší se doplavat na Lampedusu

Kolem 150 migrantů plujících z Libye do Evropy nalodila posádka během několika operací od 1. srpna, část dostala povolení vylodit se, část to zkusila na vlastní pěst. Na plavidle nyní zbývá devět desítek běženců.

O víkendu nabídlo posádce lodi přístav španělské město Algericas, kam by plavba od Lampedusy trvala pět dní. Pomoc byl ochotný poskytnout také Madrid, plavidlu nabídl blíže ležící španělské ostrovy, Mahón a Palma de Mallorca, cesta k nim by ale trvala tři dny. Kvůli délce navrhovaných cest je Open Arms odmítla.

Vrchní představitel organizace Ricardo Gatti pak přišel s „důstojným” řešením. Loď s uprchlíky by podle něj mohla doplout na Sicílii a odtud by mohli letět letadlem do Madridu, cesta by vyšla na 240 eur na osobu.