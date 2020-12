MiG vyvíjí stíhačku čtyřikrát rychlejší než zvuk. Má být i pro operace v kosmu

Tarasenko uvedl na konci října, že stroj by měl létat rychlostmi Mach 4 až 4,3, tedy čtyřikrát rychleji než zvuk, a měl by operovat v extrémních výškách pod hranicí kosmického prostoru a možná i v něm. Stroj „bude mít schopnost operovat v kosmu, nové zbraně, nové rychlosti a nový operační dosah,“ řekl armádní televizi Zvězda.

Mikojanova konstrukční kancelář na vývoji pracuje od roku 2013 s cílem nahradit úspěšné MiG-31, které nejen odrazily hrozbu amerických průzkumných strojů Lockheed SR-71 Blackbird, ale také nyní slouží jako nosiče hypersonických střel Kinžal. Očekává se že MiGy-31 by mohly být vyřazeny kolem roku 2028, i když to může být později, protože se plánuje další modernizace.

Ruský list Izvěstija je přesvědčen, že MiG-41 bude sloužit k obraně proti hypersonickým střelám. Předpokládá, že ponese víceúčelové antirakety proti těmto střelám MPKR DP, které budou mít hlavice se submunicí zvyšující šanci na zásah. Podle listu by měl MiG-41 vypustit antiraketu systému MPKR DP, jakmile systémy včasné výstrahy detekují hypersonickou střelu. Antiraketa se pak rozdělí na menší a jedna z jejích částí by měla čelně zasáhnout útočící hypersonickou střelu.

Nejen západní experti ale pochybují, že stroj bude k mání v polovině dvacátých let, pokud vůbec kdy opustí rýsovací prkna. Ruský odborník Vasilij Kašin si myslí, že pokud bude létat, a tak ne před půlkou dvacátých let. Do výzbroje by se pak mohl dostat v letech 2035 až 2040.