Lukašenko nařídil obnovit klid v Bělorusku, nikdo ho ale neposlouchá

Lukašenko během středečního jednání bezpečnostní rady státu zaúkoloval jednotlivé složky z vedení státu seznamy nařízení, která by měla navrátit situaci do původních kolejí. Pohraničníci mají podle jeho příkazu zesílit ochranu státní hranice, aby do Běloruska nemohli proniknout z jiných zemí „žoldnéři, zbraně, munice či peníze na financování nepokojů“. Většina demonstrantů je podle něj placená, píše agentura Belta.