Lesbos se obává koronaviru, po požáru se tam potulují nakažení migranti

První převozy běženců z ostrova zahájily řecké úřady už ve středu. Na palubě letadla směřujícícho do Soluně bylo 165 nezletilých běženců bez doprovodu. Ve čtvrtek by mělo následovat dalších 240 nezletilých.

Ve čtvrtek by v přístavu na západě ostrova měl připlout trajekt „Blue Star Chios“, loď pojme až 1000 běženců. Další migranty by měly převézt na pevninu dvě lodě řeckého námořnictva. Podle posledních informací měl v táboře Moria žít kolem 12 500 běženců, ačkoliv kapacita byl pro 2800 lidí.

Pokud by se měl problém tábora Moria vyřešit distribucí migrantů do evropských zemí, byl by brzy opět plný, uvedl ministr. Je přesvědčen, že jakmile by se dveře do Evropy pootevřely, okamžitě by na cestu vyrazili další migranti. „Musíme debatu racionalizovat,“ řekl. Řešení problému nepomáhá, když se po každém incidentu nebo mimořádné události požaduje, aby si běžence rozebrali jiné evropské země. „To nemůže být řešení,“ řekl Schallenberg.