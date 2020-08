Juan Carlos I. asi skončil v Dominikánské republice

Královský palác nesdělil, kam Juan Carlos I. odjel poté, co v pondělí oznámil, že opouští Španělsko. V něm čelí podezření z korupce. Právník emeritního krále také odmítl prozradit, kde je, uvedl ale, že bude k dispozici prokuratuře.

Podle katalánského listu La Vanguardia opustil emeritní král palác v neděli a v pondělí odjel do Portugalska, odkud odletěl do Dominikánské republiky. Tam podle informací deníku míní zůstat několik týdnů u rodiny, která zbohatla na cukrové třtině. Noviny ABC také uvedly, že Juan Carlos I. odjel do této karibské země.