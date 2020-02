Johnsonova vláda plánuje razantně omezit levnou pracovní sílu z Evropy

Patelová už před několika dny listu The Sun on Sunday uvedla, že pokud jde o levnou, nekvalifikovanou práci, Británie v novém imigračním systému „zavře kohoutky“.

Bodový systém by se měl vztahovat bez rozdílu na všechny cizince, kteří by chtěli ve Velké Británii pracovat a žít, tedy i pro Čechy. Ti jezdí do Británie pracovat třeba do restaurací, hlídat děti nebo pracovat na farmách.