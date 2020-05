Italská opozice chce kvůli propuštění mafiánů odvolat ministra

Italská opozice žádá odvolání ministra spravedlnosti Alfonsa Bonafedeho. Ten se stal terčem kritiky kvůli propuštění 376 významných mafiánských bossů z věznic, respektive jejich přesunu do domácího vězení. Úřady to odůvodňují tím, že za mřížemi by se mohli nakazit koronavirem.