Francie stanovuje věk pro legální sex na 15 let. Dosud stačil souhlas dítěte

Dokazování nedobrovolnosti styku bylo u soudu často problematické, souhlas nezletilých mohl být v některých případech vynucený. Nová norma předpokládá, že děti mladší 15 let nejsou dostatečně vyspělé, aby mohly souhlasit se sexem, který bude proto vždy považován za nedobrovolný.

Za znásilnění bude hrozit až 20 let za mřížemi. Zákon ještě na jaře musí schválit Senát, který ho navrhl, píše AFP. „Žádný dospělý tedy nemůže využít souhlasu nezletilé osoby mladší 15 let. Děti jsou nedotknutelné,” uvedl francouzský ministr spravedlnosti Eric Dupond-Moretti.

Zákonodárci nechtějí trestat styky mezi dospívajícími stejného věku, a tak zahrnuli článek přezdívaný „Romeo a Julie”. Tresty se budou vztahovat na dospělou osobu, která měla sexuální styk s dítětem do 15 let jen v tom případě, že je mezi oběma věkový rozdíl více než pět let. Tento článek ovšem neplatí v případě, že se jedná o nedobrovolný styk nebo znásilnění.