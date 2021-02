EMA doporučila používat lék od Regeneronu k léčbě covidu-19

Na základě doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky se mohou o použití REGN-COV2 rozhodnout jednotlivé členské státy Unie, protože EMA zatím ještě lék neschválila. Od 1. února provádí průběžný přezkum, jehož výsledky budou základem pro rozhodnutí o povolení prodeje přípravku v EU, který by měla distribuovat v Evropě firma Roche.

Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) již dříve doporučil k použití tento lék od firmy Regeneron, jehož základem je směs casirivimabu a imdevimabu. Lék brání viru, aby pronikl do buněk, čímž napodobuje činnost imunitního systému a zmenšuje rozsah poškození plic. Do Česka by prvních 4000 dávek léku od Regeneronu mělo dorazit příští měsíc.