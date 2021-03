Britský soud nařídil vrátil občanství třem lidem, kteří odešli do IS. Mohou se vrátit

Tři Britové bangladéšského původu, muž a dvě ženy, kteří odešli do Sýrie do Islámské státu, by se mohli vrátit do Spojeného království. Vyhráli u soudu odvolání proti tomu, že je britská vláda zbavila občanství. Uvedl to v pátek list The Daily Telegraph.