Británie začala bojovat proti progresivistické indoktrinaci ve školách

Zastánci hnutí woke a progresivní levice mají podle svých kritiků tendenci vykládat své postoje jako jediné správné a hodné následování, přičemž zejména na akademické půdě v USA a v dalších západních zemích se tento přístup dostává do rozporu s právem na svobodu projevu a pluralitu názorů.

„Obecně by se měli vyučující vyvarovat prezentace vlastních politických názorů, pokud si nejsou jisti, že je tím nebudou propagovat. A pokud už své postoje prezentují, měli by se ujistit, že je nepředkládají jako fakta, a dát prostor také odlišným názorům,“ cituje britský server The Daily Mail z nové směrnice ministerstva školství.