Británie očekává až 100 tisíc nakažených denně, žádná opatření ale nechystá

Momentálně se podle něj odehrává závod mezi virem a očkováním, který je velmi vyrovnaný. Vakcinace je nicméně jediný způsob, jak ho vyhrát. Vyzval proto pět milionů lidí starších 16 let, kteří se ještě nenechali očkovat, aby tak učinili. „Máme vakcíny, potřebujeme jen paže, do kterých je píchnout,” prohlásil a připomněl, že očkování je nyní dostupné i pro věkovou skupinu od 12 do 15 let.