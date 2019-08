Novinky

Účastníci, kterými jsou šéfové průmyslu, politici, ale i filmové hvězdy a mezi nimiž letos nechyběl exprezident Barack Obama, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg či princ Harry si v reálu s ochranou klimatu hlavu nelámali, píše server.

Na Sicílii totiž valná většina dorazila v soukromých tryskáčích. Italská média napsala, že jich na letišti v Palermu přistálo 114. Ti se poté dopravili do letoviska buď vrtulníky, nebo limuzínami. Další si zvolili na cestu do letoviska Verdura Resort, kde se setkání konalo, své luxusní motorové jachty se supervýkonnými motory.

Personál podepisoval mlčenlivost



Tuto variantu dopravy měl údajně zvolit podnikatel Barry Diller, miliardář David Geffen či herec Orlando Bloom. Přesný seznam hostů se tají, stejně jako další informace o setkání. Dodatek o mlčenlivosti s přísnými sankcemi museli podepsat nejen zaměstnanci resortu včetně pokojských, uklízečů, ochranky, ale i pracovníci místního přístavu.

V kontextu s touto akcí nelze nezmínit švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou. Ta se v má v nadcházejících měsících zúčastnit dvou klimatických konferencí v Severní a Jižní Americe. Ve snaze chránit životní prostředí odmítla letět letadlem a na cestu přes Atlantik se vydá na závodní jachtě.

Spekuluje se, že pořádání letního tábora pro „mozky světa“ stojí kolem 20 milionů dolarů. Účastníci si mají podle zpráv, které unikly, platit cestu do letoviska Verdura Resort, zbytek hradí firma Google. Noc strávená v tomto letovisku začíná na 900 dolarech (20 700 korun).

Média se pozastavovala nad pokrytectvím účastníků setkání a spočítala, že jeden let z New Yorku do sicilského Palerma vytvoří kolem 4,24 metrických tun CO2. Lety všech účastníků tak vyprodukovaly stovky tisíc kilogramů CO2. Jeho koncentrace v ovzduší je podle vědců hlavní příčinou nárůstu oteplování.

K tomu se ale musejí připočíst skleníkové plyny, které mají na svědomí luxusní jachty s dieselovým motorem o výkonu tisíců koňských sil.

Závěry Meeting of the Minds jsou též diskutabilní. Účastníci dopoledne diskutují nad daným tématem a odpoledne relaxuj a baví se.

První noc setkání měl zpěvák Chris Martin ze skupiny Coldplay uspořádat soukromý koncert pro účastníky v kulisách slavnostně nasvícených antických ruin v Údolí chrámů v nedalekém Agrigentu.